Байден собирается ввести в США обязательный масочный режим

Байден собирается ввести в США обязательный масочный режим
Кандидат в президенты США Джо Байден. Фото: wikipedia.org

Кандидат в президенты США от демократов Джо Байден, который, по оценкам американских СМИ, обошел своего главного оппонента — президента Дональда Трампа, собирается еще до инаугурации ввести в стране масочный режим.

Как сообщает телеканал Fox News, по информации источников, еще до прихода к власти Джо Байден планирует организовать в Соединенных Штатах общенациональный масочный режим. Предполагается, что для этого демократ будет «работать с губернаторами», но если с ними договориться не получится, то партия постарается достичь этого в отдельных округах.

Телеканал отмечает, что Байден может столкнуться с теми же трудностями, что и действующий глава Белого дома, который неоднократно скептически отзывался о масочном режиме и, в отличие от политика, уже перенес коронавирусную инфекцию.

Добавим, что власти на уровне штатов часто вводят собственные меры по борьбе с распространение вируса, игнорируя рекомендации федеральных властей. Вашингтон на их решения повлиять не может.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Байден объявил о своей победе на президентских выборах в США.

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