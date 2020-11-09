Байден собирается ввести в США обязательный масочный режим

Кандидат в президенты США от демократов Джо Байден, который, по оценкам американских СМИ, обошел своего главного оппонента — президента Дональда Трампа, собирается еще до инаугурации ввести в стране масочный режим.

Как сообщает телеканал Fox News, по информации источников, еще до прихода к власти Джо Байден планирует организовать в Соединенных Штатах общенациональный масочный режим. Предполагается, что для этого демократ будет «работать с губернаторами», но если с ними договориться не получится, то партия постарается достичь этого в отдельных округах.

Телеканал отмечает, что Байден может столкнуться с теми же трудностями, что и действующий глава Белого дома, который неоднократно скептически отзывался о масочном режиме и, в отличие от политика, уже перенес коронавирусную инфекцию.

Добавим, что власти на уровне штатов часто вводят собственные меры по борьбе с распространение вируса, игнорируя рекомендации федеральных властей. Вашингтон на их решения повлиять не может.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Байден объявил о своей победе на президентских выборах в США.