Власти Петербурга готовят конкурс на содержание 43 городских кладбищ

В разгар второй волны пандемии петербургский Комитет по промышленной политике, инновациям и торговле, в чьем ведении находятся и ритуальные услуги, планирует провести конкурс на содержание и эксплуатацию, а также оказание ритуальных и иных услуг на 43 городских кладбищах.

Конкурс планируется завершить до 28 декабря текущего года. Согласно исследованиям издания АБН, на сегодняшний день в Северной столице рынок ритуальных услуг занят пятью крупными частными игроками: ООО «Похоронный дом» (прибыль за прошлый год — 8,442 млн рублей), ООО «Энозис» (4,315 млн рублей прибыли за 2019 год), ООО «Ритуал» (3,307 млн рублей), ООО «Собор» (10,309 млн) и ООО «СИЭМ» (784 тысяч рублей).

Аналитики полагают, что обслуживание кладбищ достанется кому-то из приведенного выше списка. Исключением может стать только ООО «Агра», которая сейчас обслуживает восемь кладбищ, включая Новодевичье, Серафимовское и Лахтинское.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что археологи обнаружили в Петербурге захоронения Малоохтинского православного кладбища.