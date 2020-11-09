Ленобласть в три раза увеличивает объем тестирования на коронавирус

Ленобласть в три раза увеличивает объем тестирования на коронавирус
Власти региона стремятся работать на опережение болезни. Фото: pixabay.com

В понедельник, 9 ноября, в правительстве Ленинградской области заявили, что суточный объем тестов на коронавирусную инфекцию повышается с 2 до 6 тысяч.

Помимо наращивания масштабов тестирования на COVID-19, губернатор региона Александр Дрозденко в ходе аппаратного совещания распорядился проверить кислородное оборудование во всех медицинских учреждениях Ленобласти и составить акты технологической безопасности установок подачи кислорода, так как сейчас он активно используется. Документацию проверят в течение недели.

Отметим, что Ленобласти удается держать под контролем развитие эпидемии: за сутки в регионе выявлено 165 новых заражений, а с начала ведения статистики заболело 12 867 человек и выздоровело 7 434 пациента. Скончались за все время 117 человек.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Северной столице за сутки заболели COVID-19 1,4 тысячи горожан.

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