Мемы о скандальном видео Дзюбы затмили выборы в США

Ожидаемой реакцией социальных сетей на скандал с интимным видео футболиста «Зенита» Артема Дзюбы стал шквал шуток и мемов, посвященных спортсмену. Gazeta.SPb решила собрать некоторые из них.

Интимное видео с футболистом сделанное, судя по всему, в номере одного из отелей, опубликовали в Сети в воскресенье, 8 ноября. В тот же день «Зенит» встречался с «Краснодаром». Петербуржцы выиграли со счетом 3:1, один из голов забил Дзюба.

В этом матче капитанской повязки игрок лишился.

Тогда же стало известно и о том, что тренер Станислав Черчесов не вызвал игрока в сборную. Впрочем, главный тренер «Зенита» Сергей Семак, судя по всему, на поводу у всеобщей критики идти не стал и все-таки вывел Дзюбу в стартовом составе против «Краснодара».

Социальные же сети таких ситуаций не прощают. За сутки они заполнились шутками над знаменитым игроком. Пользователи иронизируют над поведением игрока, обстановкой, описывают свою версию событий.

Среди звезд также нашлись те, кто захотел подшутить над футболистом. Так, комик Илья Соболев снял пародию на Дзюбу, опубликовав в Instagram видео.

Шуточное стихотворение скандальному видео посвятил и петербургский музыкант Сергей Шнуров. Впрочем, в новом посте он все-таки высказал футболисту поддержку.

Телеведущая Тина Канделаки назвала «подлецом и негодяем» того, что слил видео с Дзюбой в Сеть. «Надеюсь, этот бумеранг ему вернется», — отметила она.

Сам футболист уже прокомментировал скандальный ролик. На видео он отметил, что «грешен и неидеален».

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, как футболисту пережить историю с публикацией интимного ролика.