Мемы о скандальном видео Дзюбы затмили выборы в США

Мемы о скандальном видео Дзюбы затмили выборы в США
Футболист Артем Дзюба. Фото: Baltphoto / Михаил Киреев

Ожидаемой реакцией социальных сетей на скандал с интимным видео футболиста «Зенита» Артема Дзюбы стал шквал шуток и мемов, посвященных спортсмену. Gazeta.SPb решила собрать некоторые из них.

Социальные сети шутят над Артемом Дзюбой. Фото: скриншот Twitter

Интимное видео с футболистом сделанное, судя по всему, в номере одного из отелей, опубликовали в Сети в воскресенье, 8 ноября. В тот же день «Зенит» встречался с «Краснодаром». Петербуржцы выиграли со счетом 3:1, один из голов забил Дзюба.

Социальные сети шутят над Артемом Дзюбой. Фото: скриншот Twitter

В этом матче капитанской повязки игрок лишился.

Социальные сети шутят над Артемом Дзюбой. Фото: скриншот Twitter

Тогда же стало известно и о том, что тренер Станислав Черчесов не вызвал игрока в сборную. Впрочем, главный тренер «Зенита» Сергей Семак, судя по всему, на поводу у всеобщей критики идти не стал и все-таки вывел Дзюбу в стартовом составе против «Краснодара».

Социальные сети шутят над Артемом Дзюбой. Фото: скриншот Twitter

Социальные же сети таких ситуаций не прощают. За сутки они заполнились шутками над знаменитым игроком. Пользователи иронизируют над поведением игрока, обстановкой, описывают свою версию событий.

Среди звезд также нашлись те, кто захотел подшутить над футболистом. Так, комик Илья Соболев снял пародию на Дзюбу, опубликовав в Instagram видео.

Комик Илья Соболев. Фото: instagram.com/sobolev_tut/

Шуточное стихотворение скандальному видео посвятил и петербургский музыкант Сергей Шнуров. Впрочем, в новом посте он все-таки высказал футболисту поддержку.

Музыкант Сергей Шнуров. Фото: https://www.instagram.com/shnurovs/

Телеведущая Тина Канделаки назвала «подлецом и негодяем» того, что слил видео с Дзюбой в Сеть. «Надеюсь, этот бумеранг ему вернется», — отметила она.

Телеведущая Тина Канделаки. Фото: www.instagram.com/tina_kandelaki/

Сам футболист уже прокомментировал скандальный ролик. На видео он отметил, что «грешен и неидеален».

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, как футболисту пережить историю с публикацией интимного ролика.

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