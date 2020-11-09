Спортивный комментатор рассказал, как Дзюбе пережить историю со скандальным интимным видео

Футболист Артем Дзюба, который попал в центр скандала из-за интимного видео с его участием, оказался настоящим лидером и капитаном. Такое мнение высказал спортивный комментатор Алексей Меньшов, которого возмутила реакция общества на ролик.

Скандал вокруг зенитовского форварда Артема Дзюбы развернулся в воскресенье. 8 ноября, когда в сети появился интимный видеоролик, на котором пользователи распознали футболиста. В этот же день петербуржцам пришлось играть с «Краснодаром». Матч завершился в пользу «Зенита» со счетом 3:1, а один из мячей забил Артем Дзюба.

Примечательно, что в матче Дзюбу лишили капитанской повязки. Кроме того, главный тренер сборной России Станислав Черчесов не вызвал игрока в сборную.

«Эти решения несправедливы. Грустно, что Артем оказался в такой ситуации. Он не совершал никаких преступлений и не сделал ничего, чем мог бы заслужить такую критику», — высказал мнение Алексей Меньшов в разговоре с Gazeta.SPb.

Спортивный комментатор также добавил, что каждый должен сделать для себя вывод: любое видео, снятое на мобильный телефон может стать достоянием Сети. Кроме того, заметил он, важно понимать: где бы вы ни были, вас могут заснять на видео, которое позже опубликуют.

«Хотелось бы, конечно, верить, что Черчесов не вызвал его в сборную все-таки потому, что Дзюба отыграл много матчей в сезоне. Артем настоящий лидер и настоящий капитан. Игра с «Краснодаром» доказала, что у него есть характер. Как ему это пережить? Он должен выполнять свою работу. Гол в матче – лучший ответ на любой хейт. Важно, что Семак не повелся на поводу у истерики и все-таки выпустил Дзюбу в стартовом составе», — заключил спортивный комментатор.

Как писала gazeta.spb.ru, футболист уже прокомментировал слив интимного видео. Спортсмен отметил: он неидеален и грешен, как любой другой человек. Дзюба также поблагодарил тех, кто оказал ему поддержку. По словам спортсмена, после инцидента практически все от него отвернулись.