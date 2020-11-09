Житель Петербурга через суд добивается компенсации от любовника жены за разрушенную семью

Житель Петербурга через суд добивается компенсации от любовника жены за разрушенную семью
Суд не увидел в заявлении возмущенного петербуржца оснований для взыскания компенсации. Фото: pixabay.com

Суд Северной столицы рассмотрел необычный иск. Обманутый женой петербуржец решил получить компенсацию от её любовника за распавшийся брак.

Моральный ущерб, нанесенный супружеской изменой, житель Северной столицы оценил в 150 тысяч рублей, передает объединенная пресс-служба городских судов. Истец объяснил, что у них с женой есть несовершеннолетний ребёнок. Вступив в отношения с другим мужчиной, который, между тем, также не одинок и является отцом, возлюбленная обманутого мужа стала меньше внимания уделять семье.

Петербуржец подчеркнул, что сложившаяся ситуация может навредить его репутации и негативно влияет на работоспособность. Ответчик, считает жертва измены, должен понести наказание за разрушенную семью. Суд, однако, постановил, что в разладе виноваты исключительно сами супруги, имеющие равные права. В связи с этим в удовлетворении исковых требований жителю Петербурга было отказано.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что военный суд Северной столицы встал на сторону офицера, отстаивающего право на ношение бороды.

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