В Петербурге предъявили обвинение руководству дома престарелых на Красных Командиров, где при пожаре погибли три человека

В Петербурге предъявили обвинение руководству дома престарелых на Красных Командиров, где при пожаре погибли три человека
Пожар в доме престарелых на проспекте Красных Командиров. Фото: vk.com/krasnoe_selo

Правоохранительные органы Северной столицы предъявили обвинение владельцам дома престарелых на проспекте Красных Командиров в Красном Селе.

Следствие считает, что предприниматели оказывали услуги, не отвечающие требованиям безопасности, что привело к гибели троих человек. Обвинения предъявлены 55-летнему мужчину и 34-летней женщине. Какие именно нарушения обнаружили следователи, неизвестно, однако это стало причиной пожара в учреждении, унесшего жизни двух женщин 92 и 84 лет, а также 89-летнего мужчины.

Еще трое постояльцев дома престарелых получили травмы, потребовавшие госпитализации, — они до сих пор находятся в больнице. Обвиняемым избрали меры пресечения, расследование уголовного дела продолжается.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что пожар в доме престарелых в Красном Селе произошел ранним утром 4 ноября. Возгорание в двухэтажном доме охватило площадь в 100 квадратных метров.

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