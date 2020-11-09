В Петербурге проходит очередное заседание по делу историка Соколова

В понедельник, 9 ноября, в Северной столице проходит очередное заседание по делу экс-доцента СПбГУ, историка Олега Соколова, убившего свою возлюбленную, 24-летнюю аспирантку Анастасию Ещенко.

В ходе слушания выступил сам обвиняемый, который рассказал новые подробности о своих отношениях с погибшей студенткой. По его словам, в начале их романа между влюбленными не было никаких разногласий, но позже камнем преткновения стали взрослые дети Соколова от предыдущего брака — Ещенко казалось, что он проводит с ними слишком много времени.

Историк также добавил деталей в образ жизни убитой им аспирантки. Оказалось, что Анастасия была довольно замкнутым человеком и почти не имела контактов, кроме друзей Соколова. Напомним, что в воскресенье, 8 ноября, состоялась годовщина задержания экс-доцента СПбГУ, обнаруженного нетрезвым в реке Мойке с отрубленными руками в рюкзаке.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что товарищ Соколова дал характеристику женщинам, с которыми он строил отношения.