Товарищ историка Соколова: вокруг него крутились женщины-гиены

Товарищ историка Соколова: вокруг него крутились женщины-гиены
Свидетель по делу Олега Соколов. Фото: объединенная пресс-служба судов Петербурга

Товарищ историка Олега Соколова, которого обвиняют в убийстве Анастасии Ещенко, рассказал о том, что вокруг экс-доцента крутилось много женщин. Многие из них якобы пытались извлечь выгоду из общения с ним.

Об этом свидетель рассказал на заседании в понедельник, 26 октября. По его словам, в кругу знакомых Соколова было много женщин.

При этом некоторые из них, добавил свидетель, вели себя «как гиены», которым было «что-то нужно от Соколова». Свидетель также подчеркнул, что знал о близких отношениях Соколова только с четырьмя женщинами – тремя женами и Анастасией Ещенко.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что другой свидетель по делу Олега Соколова отметил, что историк просил его не упоминать при Анастасии Ещенко имена детей историка. По его словам, девушка выходила из себя при разговоре о них.

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