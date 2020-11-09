Петербуржцы предпочитают «Друзей» и «Содержанок»

В период самоизоляции жители Санкт-Петербурга отдали предпочтение культовым сериалам – «Друзья» и «Содержанки», набравшим суммарно почти 300 000 просмотров. Такие выводы сделали аналитики МегаФона, изучив трафик собственного сервиса МегаФон ТВ с начала 2020 года.

При этом общее число просмотров сериалов и фильмов пользователями сервиса в Санкт-Петербурге и Ленинградской области составило более 4 млн. Это самый высокий показатель среди абонентов МегаФон ТВ в Северо-Западном федеральном округе.

Лидирующим жанром в регионе стали комедии: их посмотрели почти 1,5 млн раз. На втором месте – драмы с более 1,3 млн просмотров. Среди полнометражных фильмов свыше 90% пользователей отдают предпочтение зарубежным кинокартинам. Самыми восстребованными, по данным исследования, стали фильмы «Достать ножи», «Джокер» и «Джентельмены».

«Ситуация с пандемией стала драйвером интереса к качественному контенту, который предоставляют и онлайн-кинотеатры. У людей появилось время на просмотр любимых фильмов и сериалов. Так, за 9 месяцев этого года число пользователей сервиса выросло больше чем на 20% и достигло в регионе свыше 250 тысяч человек», – прокомментировал директор отделения МегаФона в Санкт-Петербурге и Ленинградской области Владимир Бакалов.

Также, свидетельствуют данные МегаФона, растет интерес петербуржцев и жителей Ленобласти к просмотру ТВ-каналов, включенных в МегаФон ТВ. В числе лидеров этого года по динамике – спортивные каналы, в том числе «Матч» и «Матч Премьер». Драйвером тенденции стало возобновление футбольного сезона после снятия ограничений, связанных с пандемией, а также проведение статусных матчей – финальной части Лиги Чемпионов и Лиги Европы.