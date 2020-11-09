Названы регионы России с наихудшей эпидемиологической обстановкой

Названы регионы России с наихудшей эпидемиологической обстановкой
Глава Роспотребнадзора Анна Попова. Фото: Роспотребнадзор

Попова порекомендовала ужесточить там ограничения, чтобы приостановить распространение коронавируса.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, в каких регионах страны самая неблагополучная эпидемиологическая обстановка. Об этом пишет РИА Новости.

Она отметила, что в Магаданской, Архангельской, Ульяновской, Сахалинской, Костромской, Иркутской, Пензенской области, а также в Карачаева-Черкесской Республике, Коми, Хакасии, Ингушетии и Забайкальском крае показатели заболеваемости коронавирусом превышают средний по стране. Глава ведомства объяснила, что в этих регионах нет штрафов для нарушителей масочного режима.

Напоминаем, что Песков оценил ситуацию в России как тревожную. Он заявил, что некоторые регионы не справляются с количеством зараженным. Тем временем три дня подряд в стране заболевают более 20 тысяч человек в сутки.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Попова перечислила места, где чаще всего заражаются коронавирусом.

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