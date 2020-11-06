Попова перечислила места, где чаще всего заражаются коронавирусом

Попова перечислила места, где чаще всего заражаются коронавирусом
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова. Фото: kremlin.ru

Первое место занимает общественный транспорт.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, где люди чаще всего заражаются коронавирусом. Информацией она поделилась в эфире телеканала «Россия 1».

Она отметила, что проще всего заболеть во время поездки в общественном транспорте, так как там сложно соблюдать социальную дистанцию. Попова добавила, что больше всего зараженных среди тех, кто не соблюдает меры предосторожности. Она напомнила, что эпидемиологическая обстановка в стране не самая лучшая и нужно делать все для предотвращения распространения коронавируса.

Напоминаем, что в России зарегистрировали 1,7 миллиона случаев заражения коронавирусом, умерли почти 30 тысяч человек.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Венгрия планирует закупить российскую вакцину в декабре. Крупномасштабные поставки начнут со второй или третьей недели января.

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