Популярная блогерша разбилась на мотоцикле, пытаясь скрыться от полиции

Популярная блогерша разбилась на мотоцикле, пытаясь скрыться от полиции
Девушка скончалась из-за серьезных травм. Фото: https://www.instagram.com/arthija/

Девушка могла сесть на байк в состоянии алкогольного опьянения.

В Бразилии насмерть разбилась популярная YouTube-блогерша Аманда Матурана. Девушка принимала участие в нелегальных мотогонках, о чем узнали сотрудники правоохранительных органов. Они прибыли на место, чтобы разогнать всех, а Аманда попыталась скрыться с места инцидента. Об этом сообщает Daily Star.

Во время погони блогерша не справилась с управлением транспортного средства и разбилась. У нее были диагностированы травмы головы, шеи и грудной клетки. Она скончалась на месте.

У Аманды было 70 тысяч подписчиков, она рассказывала в своем блоге о мотоциклах.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что блогер-племянник миллиардера разъезжает по Петербургу на УАЗе на гусеницах.

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