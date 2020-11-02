Блогер-племянник миллиардера разъезжает по Петербургу на УАЗе на гусеницах

Блогер-племянник миллиардера разъезжает по Петербургу на УАЗе на гусеницах
Судя по публикациям в блоге Мамишева, несуразное авто отлично справляется с ездой по бездорожью. Фото: АБН

Вечером 1 ноября на автомойке возле торгово-развлекательного комплекса «Рио» на улице Фучика заметили необычный автомобиль: УАЗ на гусеницах вместо колес.

По данным АБН, транспортное средство может быть собственностью петербургского блогера Илкина Мамишева. Он считается одним из создателей YouTube-блога Black and White Team, посвященного автомобилям, а также является владельцем тюнингового салона. В Instagram Мамишева есть несколько фото автомобиля, крайне похожего на тот, что представлен изданием: совпадает даже регистрационный номер.

Между тем, блогер не единожды попадал в поле зрения СМИ, становясь участником ДТП. По неподтвержденной информации, Илкин Мамишев приходится племянником бизнесмену Вагифу Мамишеву, возглавляющему азербайджанскую диаспору Северной столицы.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что известный российский стример в прямом эфире избил девушку.

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