Российский блогер разбил девушке челюсть в прямом эфире

Пострадавшая рассказала, что находится в состоянии аффекта и чувствует себя очень плохо.

Популярный блогер Андрей Бурим разбил лицо девушке во время прямого эфира. Об этом сообщает РИА Новости.

Алена Ефремова попросила стримера раздеться перед камерой и показать всем фигуру, которой он хвастался однажды. Предложение не понравилось мужчине – он схватил девушку за голову и несколько раз ударил о стол. Бурим добавил, что не говорил ничего подобного о своем теле.

После случившегося пострадавшая выложила в Instagram-аккаунте пост, в котором поделилась подробностями.

«В моем рту кровавое месиво из железа, крови и кусков кожи. Нахожусь в состоянии аффекта, конечности трясет, голова раскалывается при любом повороте/движении»,

— написала она.

Девушка призвала всех пострадавших от рук Бурима написать на него коллективный иск.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что блогер разнес иномарку об ограждение на Ленской улице.