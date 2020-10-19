Российский блогер разбил девушке челюсть в прямом эфире

Российский блогер разбил девушке челюсть в прямом эфире
Девушка призвала присоединятся к коллективному иску. Фото: https://www.instagram.com/_cyberbabe_/

Пострадавшая рассказала, что находится в состоянии аффекта и чувствует себя очень плохо.

Популярный блогер Андрей Бурим разбил лицо девушке во время прямого эфира. Об этом сообщает РИА Новости.

Алена Ефремова попросила стримера раздеться перед камерой и показать всем фигуру, которой он хвастался однажды. Предложение не понравилось мужчине – он схватил девушку за голову и несколько раз ударил о стол. Бурим добавил, что не говорил ничего подобного о своем теле.

После случившегося пострадавшая выложила в Instagram-аккаунте пост, в котором поделилась подробностями.

«В моем рту кровавое месиво из железа, крови и кусков кожи. Нахожусь в состоянии аффекта, конечности трясет, голова раскалывается при любом повороте/движении»,

— написала она.

Девушка призвала всех пострадавших от рук Бурима написать на него коллективный иск.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что блогер разнес иномарку об ограждение на Ленской улице.

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