Работу петербургских поликлиник усилят для помощи больным COVID-19

В Санкт-Петербурге решили усилить работу городских поликлиник для оперативной помощи пациентам, которые болеют коронавирусом в легкой форме, и разгрузки стационаров.

Как сообщили в Смольном, губернатор Александр Беглов отметил, что за работу с коронавирусными пациентами, у которых легкие симптомы, должны отвечать городские районы. По словам главы города, у властей есть договоренность с Минздравом РФ о качественном улучшении медпомощи пациентом с легкими симптомами коронавируса. Больным, которые лечатся дома, должны бесплатно предоставлять лекарства.

Градоначальник заявил, что в Северной столице создадут все условия для работы участковых врачей. Среди прочего им окажут транспортную и информационную помощь.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что спрогнозирован пик заболеваемости COVID-19 в Петербурге.