Работу петербургских поликлиник усилят для помощи больным COVID-19

Работу петербургских поликлиник усилят для помощи больным COVID-19
Больным, которые лечатся дома, должны бесплатно предоставлять лекарства. Фото: pixabay

В Санкт-Петербурге решили усилить работу городских поликлиник для оперативной помощи пациентам, которые болеют коронавирусом в легкой форме, и разгрузки стационаров.

Как сообщили в Смольном, губернатор Александр Беглов отметил, что за работу с коронавирусными пациентами, у которых легкие симптомы, должны отвечать городские районы. По словам главы города, у властей есть договоренность с Минздравом РФ о качественном улучшении медпомощи пациентом с легкими симптомами коронавируса. Больным, которые лечатся дома, должны бесплатно предоставлять лекарства.

Градоначальник заявил, что в Северной столице создадут все условия для работы участковых врачей. Среди прочего им окажут транспортную и информационную помощь.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что спрогнозирован пик заболеваемости COVID-19 в Петербурге.

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