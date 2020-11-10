В ночь на 11 ноября в Ленобласть придут серьезные заморозки

Ленинградскую область ждут первые морозы в ночь на среду, 11 ноября. Днем в отдельных районах может пройти мокрый снег.

Об этом свидетельствует прогноз синоптиков из ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды». Днем 11 ноября погода в 47 регионе будет стоять облачная, но на востоке могут быть прояснения.

Грядущей ночью осадков не ожидается, а днем на западе Ленобласти могут пройти коротки дожди и мокрый снег. Ночью будет дуть слабый западный ветер, днем он сменится на юго-западный, южный.

В ночь на среду в Ленобласти подморозит до 0…-5 градусов, днем немного теплее: от 0 до +5 градусов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что европейскую часть России ждет длительное похолодание.