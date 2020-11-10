В ночь на 11 ноября в Ленобласть придут серьезные заморозки

В ночь на 11 ноября в Ленобласть придут серьезные заморозки
Ночью в Ленобласти ожидаются заморозки. Фото: pixabay

Ленинградскую область ждут первые морозы в ночь на среду, 11 ноября. Днем в отдельных районах может пройти мокрый снег.

Об этом свидетельствует прогноз синоптиков из ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды». Днем 11 ноября погода в 47 регионе будет стоять облачная, но на востоке могут быть прояснения.

Грядущей ночью осадков не ожидается, а днем на западе Ленобласти могут пройти коротки дожди и мокрый снег. Ночью будет дуть слабый западный ветер, днем он сменится на юго-западный, южный.

В ночь на среду в Ленобласти подморозит до 0…-5 градусов, днем немного теплее: от 0 до +5 градусов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что европейскую часть России ждет длительное похолодание.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
заморозки ленобласть прогноз погоды


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Артем Дзюба признан лучшим игроком в матче с «Краснодаром»
Петербургские рестораторы просят у Смольного разрешить работу общепита до ...
В России сообщили о скорой регистрации третьей вакцины от Covid-19
В лютеранском храме Святой Екатерины завершилась реставрация фасадов здания
В Морской порт Петербурга завезли 57 тонн арахиса с личинками
В Петербурге суд отклонил иск врача к Беглову о невыплате ковидных субсидий
«Зенит» встретится дома с «Арсеналом» в 1/8 финала Кубка России
В Петербурге не ждут резонанса из-за запрета духовного управления мусульман ...