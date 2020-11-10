Пиотровский уверен, что Петербург надо заново реставрировать

Генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский считает, что Петербург нужно заново реставрировать.

Он предложил привести в порядок памятники города, отреставрированные в советское время.

«Есть проблемы, унаследованные ленинградской школой реставрации. Мы восстанавливали, возрождали разрушенные абсолютно дворцы…», — отметил он.

По его словам, сейчас именно то время, когда все старые реставрации нужно делать заново.

Пиотровский привел в пример Меньшиковский дворец, масштабные работы в котором проводились в 1966-1981-х годах.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Михаил Пиотровский отметил, что в сегодняшних условиях работы учреждения есть сходство с военным периодом: экскурсионные маршруты, строгое расписание, ограничения.