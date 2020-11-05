Пиотровский назвал выставки в Эрмитаже лекарством против пандемии

"Есть такое высказывание о Великом Потопе: он научил людей строить большие корабли, возделывать виноград и делать вино, и благодаря потопам люди научились строить дамбы, отводить воду и делать канализации", - заявил Пиотровский. Фото: https://vk.com/hermitage_museum

"Есть такое высказывание о Великом Потопе: он научил людей строить большие корабли, возделывать виноград и делать вино, и благодаря потопам люди научились строить дамбы, отводить воду и делать канализации", - заявил Пиотровский. Фото: https://vk.com/hermitage_museum

В среду, 4 ноября, Государственный Эрмитаж отметил 75 лет со дня возобновления работы после Великой Отечественной войны.

Выступая по этому поводу, директор главного музея Петербурга, Михаил Пиотровский отметил, что в сегодняшних условиях работы учреждения есть сходство с военным периодом: экскурсионные маршруты, строгое расписание, ограничения. Главное, что даже в таких обстоятельствах размеренная, ритмичная жизнь музея все равно продолжается, отметил Пиотровский.

«Посланные богом катастрофы люди всегда используют себе на пользу и чему-то учатся», — заключил он.

Директор Эрмитажа добавил, что в это непростое время выставки становятся мостами, соединяющими разные государства. Он назвал выставочные проекты музея лекарством против пандемии COVID-19.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Эрмитаже разрешили проводить фотосессии молодоженам.