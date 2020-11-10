Тренер СКА прокомментировал победу над «Йокеритом»

Главный тренер петербургского СКА Валерий Брагин прокомментировал итоги матч с «Йокеритом».

Он отметил команда осталась довольна игрой. Игроки будут готовиться к следующим матчам.

«С нашей стороны получилась хорошая атакующая игра с обилием моментов. Жалко, что забили всего четыре гола. Игрой довольны, двигаемся дальше», — сказал тренер.

Напомним, СКА обыграл «Йокерит» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу подопечных Валерия Брагина.

Матч прошел 10 ноября в Хельсинки. Заброшенными шайбами отметились Владимир Ткачев (3 минута), Евгений Кетов (10), Миро Аалтонен (35) и Евгений Тимкин (49). В составе финской команды отличился Мика Партанен.

СКА занимает второе место на Западе, имея в своем активе 29 очков. Следующий матч 12 ноября в Подольске. СКА сыграет против «Витязя».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что финский хоккейный клуб «Йокерит» отказывается ехать в Россию и принимать участие в матче против СКА, так как боится за здоровье игроков.