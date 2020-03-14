«Йокерит» не сыграет со СКА из-за коронавируса

Команда отказалась принимать участие в матче, чтобы гарантировать здоровье игроком и руководства клуба.

Об этом стало известно сегодня, 14 марта. Финский хоккейный клуб «Йокерит» отказывается ехать в Россию и принимать участие в матче против СКА, так как боится за здоровье игроков. Таким образом хотят замедлить пандемию, поэтому матч, запланированный на 17 марта, не состоится, говорится на сайте клуба. Отмечается, что решение далось нелегко и его долго обсуждали.

Председатель правления клуба Яри Курри заявил, что хоккей не так важен, как благополучие нации. Он поблагодарил болельщиков и партнеров. Пока что непонятно, будет ли разыгран Кубок Гагарина.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что фанаты «Зенита» на матче с «Уралом» спели песню, посвященную COVID-19.