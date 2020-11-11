Пасмурная и прохладная погода прогнозируется 11 ноября в Петербурге

День будет облачным и дождливым. Фото: Baltphoto

День будет облачным и дождливым. Фото: Baltphoto

В среду, 11 ноября, в Северной столице ожидается пасмурная погода, возможны короткие дожди во второй половине дня.

Об этом свидетельствует прогноз ведущего специалиста центра «Фобос» Михаила Леуса. Как пишет синоптик, 11 ноября на синоптическую ситуацию в Петербурге повлияет теплый атмосферный фронт, который идет в сторону города с запада.

Утром в некоторых районах города возможны очаги туманов, а после полудня может пройти небольшой дождь. Ветер будет юго-восточный, скорость его порывов достигнет 2-7 метров в секунду.

Атмосферное давление особо не поменяется и составит 772 мм рт.ст., что выше нормы.

Днем температура воздуха за окном в Петербурге будет составлять от +2 до +4 градусов, а в Ленинградской области — до 0…+5 градусов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что европейскую часть России ждет длительное похолодание.