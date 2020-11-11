У Гостиного двора появилась новогодняя ель

В Петербурге началась подготовка к Новому году: в городе появляются первые праздничные деревья. Так, еще одна новогодняя ель появилась в центре города.

Об этом сообщает АБН. Новогодней красавицей украсили площадь на Невском проспекте, в районе здания Большого Гостиничного двора. Елку смонтировали во вторник, 10 ноября.

Отмечается, что новогодние деревья также установили в Московском, Приморском и Кировском районах города. Символ главного зимнего праздника также есть в районе Славянки.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Петербург потратит до 12 млн рублей за новогоднюю елку на Дворцовой. Власти готовы потратить на все композиционное решения, включая само праздничное дерево, от 10 до 12 млн рублей. Елку установят на площади в период с 10 по 20 декабря.