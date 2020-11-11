Чешская разведка предупреждает об угрозе третьей мировой войны

Доклад по данным прошлого года не учитывает охватившую весь мир пандемию COVID-19, поэтому неясно, может ли она скорректировать или ухудшить ситуацию. Фото: pixabay.com

Доклад по данным прошлого года не учитывает охватившую весь мир пандемию COVID-19, поэтому неясно, может ли она скорректировать или ухудшить ситуацию. Фото: pixabay.com

Отчет чешской военной разведки за 2019 год, опубликованный на официальном сайте ведомства во вторник, 10 ноября, предупреждает человечество об угрозе третьей мировой войны.

Специалисты считают, что политическая ситуация в мире находится на первой стадии глобального конфликта. На данный момент формируется мировоззрение потенциальных участников этого конфликта, а также технологические возможности управления им.

Причиной, которая может привести к новой мировой войне, авторы доклада называют соперничество между Соединенными Штатами, Россией и Китаем. Ранее аналогичную ситуацию рассматривал The National Interest, отмечая преимущество Североатлантического альянса. Эксперт Крис Осборн отметил сложное положение НАТО в случае, если Россия будет наступать на страны Прибалтики.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что МИД Британии оценил мировое соглашение по Нагорному Карабаху.