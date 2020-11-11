В Британии оценили соглашение по Карабаху

Глава министерства иностранных дел Британии Доминик Рааб оценил соглашение о мире в Нагорном Карабахе.

Он отметил, что британские власти приветствует достижение соглашений между правительствами Азербайджана и Армении.

«Они приняли трудные решения для того, чтобы предотвратить дальнейшую гибель людей», — написал глава ведомства в своем Twitter.

Рааб также подчеркнул, что все стороны должны «продолжить совместную работу для достижения долгосрочного мира в интересах их граждан».

Накануне главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении боевых действий в Карабахе с 10 ноября.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что президент России Владимир Путин заявил о полном прекращении огня в Нагорном Карабахе с полуночи 10 ноября. Соответствующее заявление российский лидер сделал по итогам подписания трехстороннего договора с главами Азербайджана и Армении Ильхамом Алиевым и Николом Пашиняном.