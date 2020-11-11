Новый адвокат историка Соколова требует повторной психиатрической экспертизы

Новый адвокат историка Соколова требует повторной психиатрической экспертизы
Заседание по делу историка Соколова. Фото: объединенная пресс-служба судов Петербурга

Адвокат историка и экс-доцента СПбГУ Олега Соколова Сергей Лукьянов настаивает на проведении повторной психиатрической экспертизы своего подзащитного.

Об этом юрист заявил в среду, 11 ноября, в ходе очередного судебного слушания по делу историка, обвиняющегося в убийстве своей 24-летней возлюбленной, аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко. Лукьянов объяснил, что при первой экспертизе были допущены недочеты. К примеру, в документах не указаны методики, с помощью которых определялась вменяемость Соколова. Отметим, что по итогам проверки, историк был признан психически здоровым.

Напомним, что экс-доценту СПбГУ предъявлены обвинения в убийстве и незаконном хранении оружия. В ноябре 2019 года его обнаружили пьяным в реке Мойке, а в рюкзаке ученого лежали отрубленные руки девушки. По версии следствия, он застрелил её из ревности, а затем расчленил, желая спрятать труп.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что следующее заседание по делу Соколова назначено на 18 ноября.

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