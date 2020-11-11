Следующее судебное заседание по делу Соколова пройдет 18 ноября

В Петербурге продолжаются судебные разбирательства по делу историка Олега Соколова, который убил и расчленил свою возлюбленную Анастасию Ещенко.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга, очередное заседание в отношении Олега Соколова назначено на 18 ноября. Слушание состоится в 12:00.

Напомним, что инцидент с убийством произошел еще в ноябре прошлого года. Сотрудники правоохранительных органов задержали Соколова возле реки Мойки, куда мужчина сбрасывал конечности расчлененной Анастасии Ещенко.

По версии следствия, мужчина застрелил свою возлюбленную, а уже после совершил жуткие действия с мертвым телом.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что свидетель по делу Соколова рассказал о странном поведении Анастасии Ещенко за за несколько дней до убийства. Товарищ историка отметил, что девушка вела себя негостеприимно и холодно.