В Петербурге свободны 605 коек для больных коронавирусом

В Петербурге свободны 605 коек для больных коронавирусом
Для пациентов с коронавирусом разворачивают койки. Фото: комитет по здравоохранению

Всего в Северной столице развернуто 11,1 тысяч коек для зараженных инфекцией.

В Санкт-Петербурге сегодня, 11 ноября, состоялось заседание ЗакСа в рамках Правительственного часа. На нем выступил вице-губернатор Олег Эргашев, который рассказал о борьбе с коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города. Он отметил, что зараженных принимают в 16 городских стационарах и в четырех федеральных учреждениях. Там развернули более 9,6 тысяч коек, свободны из них 605. Эргашев добавил, что в планах развернуть дополнительные места в «Ленэкспо».

«Ни одно медучреждение, где оказывают помощь онкобольным пациентам, перепрофилироваться не будет»,

— заверил вице-губернатор.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что массовая вакцинация россиян от коронавируса может начаться в январе 2021 года. При этом, стоит отметить, что пострегистрационные исследования вакцины «Спутник V» планируют завершить только в мае–июне 2021 года.

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