Правозащитник рассказал, что ждет Ефремова в колонии

Для начала актеру придется отсидеть карантин в местном СИЗО на протяжении 14 дней.

Вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников рассказал, каково будущее актера Михаила Ефремова в колонии. Об этом сообщает «Москва 24».

Сначала звезда отправится на карантин на 14 дней. Затем его поместят в камеру к людям, которые отбывают свой первый срок. Ефремов может рассчитывать на кровать, комплект постельных принадлежностей, стул и отдельная тумбочка. Также актеру может повезти и ему достанется телевизор. Также артист сможет ходить в спортзал, библиотеку и на футбольные матчи.

Ефремову придется трудиться: например, на швейном производстве. Возможно и такое, что артисту доверят стать руководителем театральной самодеятельности.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Ефремов в колонии может работать пекарем или швеей для условно-досрочного.