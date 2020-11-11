Ефремов в колонии может работать пекарем или швеей для условно-досрочного

Актер Михаил Ефремов проведет в исправительной колонии №4 семь с половиной лет. Для того, чтобы ему выйти на условно-досрочное освобождение нужно будет освоить рабочую специальность.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, чтобы Михаилу Ефремову раньше вернуться домой, ему стоит работать в колонии или освоить какую-нибудь специальность. Например, бывший актер сможет стать пекарем или швеей.

«Михаил Олегович заинтересован в условно-досрочном освобождении, одним из условий которого является необходимость работать или освоить какую-нибудь специальность. В колонии, где он будет отбывать наказание, он может после обучения работать на пошиве одноразовых медицинских костюмов или пекарем, например», – говорится в сообщении ТАСС.

Напомним, что свой срок за смертельное ДТП Михаил Ефремов будет отбывать в колонии в Белгородской области, где до этого находились в заключении Александр Кокорин и Павел Мамаев.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Михаила Ефремова отправили в колонию.