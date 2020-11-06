Михаила Ефремова отправили в колонию

Артисту предстоит сидеть в тюрьме семь с половиной лет. Его признали виновным в смертельном ДТП.

Актера Михаила Ефремова повезли в колонию. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на информацию члена Общественной наблюдательной комиссии Москвы Марины Литвинович. По предварительным данным, артист будет сидеть в тюрьме, находящейся в пределах Центральном федеральном округе, но только при условии, что там есть места. В противном случае Ефремова отправят в другое место, пока что данных об этом нет.

Известно также, что после приезда в колонию актеру предстоит 20 дней находиться на карантине. С ним за этот период поработают психологи, Ефремов должен будет пройти медосмотр.

В колонии Ефремов сможет работать – например, завклубом или руководителем художественной самодеятельности.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что защита Ефремова намерена вернуть 600 тысяч, переплаченных семье погибшего водителя.