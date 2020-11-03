Защита Ефремова намерена вернуть 600 тысяч, переплаченных семье погибшего водителя

Адвокат заявил, что и ему, и Ефремову не важно, кто конкретно вернет эти деньги. Фото: кадр из сериала "Следователь Тихонов"

Адвокат заявил, что и ему, и Ефремову не важно, кто конкретно вернет эти деньги. Фото: кадр из сериала "Следователь Тихонов"

Адвокат актера Михаила Ефремова Петр Хархорин заявил о намерении осужденного артиста вернуть 600 тысяч рублей, переплаченных родственникам погибшего в ДТП с его участием водителя Сергея Захарова.

Юрист отметил, что каждый пострадавший должен был получить по миллиону рублей, однако некоторым досталось больше. К примеру, сыну водителя, Виталию, перечислили 1,2 миллиона рублей. Кроме того, членам семьи Захарова в ходе следствия были направлены еще 400 тысяч рублей, которые они не хотели принимать, однако до сих пор не вернули, передают РИА Новости.

Соответственно, подытожил Хархорин, образовалось 600 «лишних» тысяч рублей. За вычетом средств на похороны водителя, члены его семьи должны вернуть Ефремову немногим меньше 500 тысяч рублей.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что арестанты СИЗО, в котором отбывает 7,5-летний срок Ефремов, не хотят работать с актером.