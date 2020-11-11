В Москве из-за коронавируса скончался 71 пациент

Общее количество случаев заражения достигло отметки в 7573.

В Москве за последние сутки скончались 71 пациент. Каждый перед этим получил положительный результат теста на коронавирус, также у граждан стоял диагноз «пневмония». Накануне говорилось о 73 жертвах инфекции. Об этом 9 ноября сообщили в оперативном штабе.

Таким образом, в Москве с начала пандемии коронавируса умерли 7,5 тысяч человек. Напоминаем, что всего в России от инфекции в первый месяц осени умерли 5199 граждан. На данный момент в стране успели заболеть 1,83 миллиона человек. Выздоровели 1,3 миллиона россиян, летальных исходов – более 31,5 тысяч.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что врач призвал не покупать антибиотики для лечения коронавируса. Он считает, что они неэффективны при борьбе с инфекцией.