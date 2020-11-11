В Турции запретили курить на улицах

Запрет ввели, чтобы граждане не снимали маску ради курения.

В Турции с сегодняшнего дня, 12 ноября, ввели запрет на курение на улицах. Об этом сообщили в РИА Новости.

Власти заявляют, что граждане не должны снимать маски в общественных местах. Именно поэтому им запретили курить – чтобы не было повода нарушить ограничение. Это позволит снизить распространение коронавируса в стране, уверены сотрудники правоохранительных органов.

«С 12 ноября во всех провинциях вводится запрет на курение на многолюдных улицах и остановках общественного транспорта»,

— говорится в циркуляре.

Напоминаем, что в Турции коронавирусом успели заболеть более 400 тысяч человек, летальных исходов – 11 тысяч.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что массовая вакцинация россиян от коронавируса может начаться в январе 2021 года. При этом, стоит отметить, что пострегистрационные исследования вакцины «Спутник V» планируют завершить только в мае–июне 2021 года.