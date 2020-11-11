Заворотнюк начала выходить на прогулки в своем загородном доме

Заворотнюк начала выходить на прогулки в своем загородном доме
Анастасия Заворотнюк. Фото: кадр из сериала "Моя прекрасная няня".

Семья делает все, чтобы артистку не сфотографировали посторонние.

Актриса Анастасия Заворотнюк начала выходить на прогулки. Они дышит воздухом за забором своего загородного дома в поселке Крекшино. Об этом сообщает Teleprogramma.pro.

Семья звезды боится, что кто-то заметить ее, поэтому делают все, чтобы этого не произошло. Они не хотят публикации снимков больной артистки в СМИ. Когда Заворотнюк нужно вывезти за территорию дома, ее осторожно сажают в автомобиль.

Также родные актрисы переживают, что она может заразиться коронавирусом. Из-за этого дома не принимают гостей. Родные почти все время проводят с Заворотнюк, лишь иногда отлучаясь по важным делам.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в сеть выложили «новое» фото болеющей раком Заворотнюк.

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