Пользователи Instagram заявили о сбоях в работе соцсети

Пользователи Instagram столкнулись со сбоями в работе социальной сети. Неполадки в работе наблюдались по всему миру.

Значительное большинство жалоб было связано с просмотром новостной ленты. Об этом заявили 86% пользователей. Также были замечены неполадки при просмотре историй — 7 %. Около 6 % пожаловались на то, что у них не работает сайт.

Согласно данным онлайн-сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов, с неполадками столкнулись в таких странах, как США, Бразилия, Колумбия, Чили, Франция, Украина, Австралия.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, кто и как следит за пользователями Instagram. Социальная сеть Instagram, как и другие, собирает данные о действиях своих пользователей.