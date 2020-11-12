Россия задействует вертолеты миротворческой операции в Нагорном Карабехе

Россия задействует вертолеты миротворческой операции в Нагорном Карабехе
Самолетами военно-транспортной авиации Ан-124 "Руслан" на аэродром в г. Ереван. Фото: Pixabay

Российские вертолеты будут контролировать перемирие Армении и Азербайджана в Нагорном Карабахе. Об этом рассказали в Министерстве обороны России.

Вертолеты Ми-8 и Ми-24 ВКС РФ используют для проведения воздушного мониторинга в местах прекращения огня и военных действий. По данным ведомства, на аэродром Еревана были доставлены 8 воздушных суден.

Кроме того, вертолеты будут использоваться для доставки материально-технического имущества и личного состава миротворческого контингента в труднодоступные районы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Песков прокомментировал роль российских миротворцев в Нагорном Карабахе.

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