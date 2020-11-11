Песков прокомментировал роль российских миротворцев в Нагорном Карабахе

Песков прокомментировал роль российских миротворцев в Нагорном Карабахе
Фото: kremlin.ru

Пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков объяснил, что миротворческие функции России в Нагорном Карабахе еще только предстоит уточнить.

Конкретная роль миротворцев не уточнялась в совместном заявлении президентов России и Азербайджана, а также премьер-министра Армении. В связи с этим, функции России, в том числе, в вопросе охраны культурных и религиозных объектов, еще только предстоит определить, передает слова Пескова ТАСС в среду, 11 ноября.

Напомним, что в понедельник, 9 ноября, президент Владимир Путин заявил о полном прекращении огня в Нагорном Карабахе. Соответствующий договор был подписан между российским лидером, а также главами Азербайджана и Армении Ильхамом Алиевым и Николом Пашиняном.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Министерство иностранных дел Британии одобрило решение по Карабаху.

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