Дрозденко сообщил о запасе бесплатных лекарств для больных коронавирусом

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко прокомментировал ситуацию с обеспечением льготными препаратами ковид-пациентов, проходящих лечение амбулаторно.

В среду, 11 ноября, глава региона посетил поликлинику в Отрадном, где завершается капитальный ремонт. За год в здании заменили все коммуникации, привели в порядок первый и второй этажи. При этом медучреждение не останавливало свою работу. Финальную отделку в нем завершат в декабре.

Как сообщил портал Online47.ru, во время визита Дрозденко отметил, что в регионе сформирован достаточный запас препаратов от коронавируса. На покупку льготных лекарств Ленобласть получила 70,5 млн рублей от Минфинансов РФ.

Дрозденко также отметил, что инфицированным Covid-19 жителям, которые лечатся дома, выдают бесплатные лекарства.

Напомним, о вспышке пневмонии неизвестного происхождения власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) 31 декабря 2019 года. Выяснилось, что возбудителем болезни является новый тип коронавируса. Уже 11 марта ВОЗ признала ситуацию пандемией.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Дрозденко остался доволен благоустройством в парках Всеволожска. Главе 47 региона понравились блиндажи, военная техника и прогулочные зоны.