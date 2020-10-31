Дрозденко остался доволен благоустройством в парках Всеволожска

Дрозденко остался доволен благоустройством в парках Всеволожска
Дрозденко понравились парки. Фото: vk.com/drozdenko_a

Он надеялся, что местные жители тоже оценят старание местных властей.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко потратил субботний день на поездку во Всеволожск. Он решил прогуляться по двум паркам и оценить их благоустройство. Об этом он рассказал в социальной сети «Вконтакте».

Глава региона побывал в парке 75-летия Победы. Ему понравились блиндажи, военная техника и прогулочные зоны. Также Дрозденко поехал в Песчанный парк. Ему понравилось, что удалось сохранить особенности ландшафта и экозоны.

«Всеволожск меняется»,

— заключил Александр Дрозденко по итогам осмотра.

Он также выразил надежду, что местные жители полюбят зеленые зоны.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что петербуржцы требуют включить в перечень зеленых насаждений парковку чиновников на углу Бирочной и Новгородской.

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Дрозденко остался доволен благоустройством в парках Всеволожска
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