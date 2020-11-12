В Петербурге отменили фестиваль «Маятник Фуко» из-за Covid-19

В Петербурге отменили фестиваль «Маятник Фуко» из-за Covid-19
Фестиваль "Маятник Фуко" перенесен на 2021 год. Фото: vk.com/mf.unofficial

В Северной столице из-за ввода новых ограничений перенесли крупные концерты артистов на следующий год. В городе с 14 ноября по 15 января 2021 года запрещено проведение массовых мероприятий численностью более 50 человек.

Как сообщают организаторы рэп-фестиваля «Маятник Фуко» на своей официальной странице во «ВКонтакте» мероприятие переносится на 2021 год. Новая дата назначена на 21 мая следующего года. В фестивале примут участие такие исполнители как GONE.Fludd, Моргенштерн, MARKUL и другие.

Кроме этого, уже сообщила об отмене концерта группа Artik & Asti. Их концерт вместо 14 ноября теперь пройдет 15 мая следующего года.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Петербурге введут новые ограничения из-за распространения коронавирусной инфекции. Меры начнут действовать с 14 ноября.

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В Петербурге отменили фестиваль «Маятник Фуко» из-за Covid-19