Минпромторг и МВД поддержали комплекс новых законодательных инициатив для борьбы с рынком нелегального табака

В Минпромторге считают необходимым расширить изменения законодательство в целях борьбы с нелегальными сигаретами в дополнение к действующим мерам, сообщил на Форуме по борьбе с нелегальной торговлей Владислав Заславский, заместитель Директора Департамента Системы цифровой маркировки товаров и легализации оборота продукции.

«Маркировка – точно не панацея и не выход из сложившейся ситуации с учетом роста ставки акциза на 20% в 2021 году. Мы полностью поддерживаем инициативы, которые выдвигает отрасль. Часть проектов мы вносим в Минсельхоз, часть – в заксобрание», — добавил спикер.

Василий Груздев, директор по связям с госорганами JTI Россия, описал комплекс обсуждаемых законодательных инициатив, остановившись на значении каждой из них для борьбы с определенным сегментом нелегального рынка. Это проекты законов, которые уже находятся на рассмотрении в Государственной Думе и в правительстве. В числе рассматриваемых мер — введение лимита для физических лиц на ввоз и перевозку немаркированных сигарет для личного потребления, повышение штрафов за нарушение правил торговли табачной продукцией, ведении единой минимальной цены табачной продукции, введение уголовной ответственности за незаконное перемещение табачной и алкогольной продукции в крупном размере через государственную границу РФ с государствами-членами ЕАЭС.

В МВД также поддержали необходимость дальнейшей борьбы с оборотом нелегальных сигарет. Ежегодный рост теневого рынка подтверждается увеличением зарегистрированных правонарушений, связанных с оборотом или перемещением немаркированной табачной продукции, с 179 в 2016 году до 1263 по итогам 2019 года.

Участники Форума по борьбе с нелегальной торговлей отметили, что существуют значительные предпосылки для роста нелегального рынка в 2021 году, в первую очередь это резкий рост акциза на табак на 20%. По данным МинФина, средняя цена пачки вырастет на 20 рублей до 140 рублей. В условиях падения располагаемых доходов населения это может подстегнуть спрос на нелегальную продукцию.