В Красногвардейском районе задержали пьяного мужчину, который объявлен в розыск в Туапсе за хранение наркотиков

В среду, 11 ноября, около часу дня на улице Коммуны в Красногвардейском районе сотрудники Росгвардии, находясь на патрулировании, заметили мужчину с признаками сильного алкогольного опьянения.

Своим поведением гражданин мешал окружающим, в связи с чем был задержан. В отношении нарушителя составили административный протокол за появление в общественных местах в нетрезвом состоянии. Позже, проверяя документы задержанного, росгвардейцы обнаружили, что мужчина находится в федеральном розыске.

Правоохранительные органы города Туапсе разыскивают его за незаконное хранение наркотических средств и психотропных веществ (статья 228 УК РФ), передают в пресс-службе вневедомственной охраны. Правонарушителя передали сотрудникам 26 отдела полиции, позже, вероятно, он отправится к инициаторам розыска.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что приезжий из Египта изнасиловал десятиклассницу в отеле на Невском проспекте.