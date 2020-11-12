В Петербурге начал работу московский онлайн-магазин продуктов «Утконос»

В Северной столице запустили мультитемпературный фулфилмент-центр московского онлайн-ритейлера продуктов «Утконос».
Центр располагается на территории логистического терминала «Кубинская», площадью почти 10 тысяч «квадратов», арендованном компаний прошедшим летом. В нем осуществляются все необходимые операции от приема заказов до их отправления покупателям. Мощности фулфилмент-центра позволяют ежедневно обрабатывать до 10 тысяч заявок. В проект инвестировано свыше 250 миллионов рублей.
Центр управляется собственной информационной системой ритейлера. Это уже третий склад «Утконоса», запущенный в 2020 году. В планах компании до конца года расширить ассортимент товаров для петербуржцев до 30 тысяч наименований.
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