В Петербурге начал работу московский онлайн-магазин продуктов «Утконос»

В Петербурге начал работу московский онлайн-магазин продуктов &#171;Утконос&#187;
До конца года разнообразие наименований, доступных к заказу в Петербурге, планируют расширить до 30 тысяч. Фото: pixabay.com

В Северной столице запустили мультитемпературный фулфилмент-центр московского онлайн-ритейлера продуктов «Утконос».

Центр располагается на территории логистического терминала «Кубинская», площадью почти 10 тысяч «квадратов», арендованном компаний прошедшим летом. В нем осуществляются все необходимые операции от приема заказов до их отправления покупателям. Мощности фулфилмент-центра позволяют ежедневно обрабатывать до 10 тысяч заявок. В проект инвестировано свыше 250 миллионов рублей.

Центр управляется собственной информационной системой ритейлера. Это уже третий склад «Утконоса», запущенный в 2020 году. В планах компании до конца года расширить ассортимент товаров для петербуржцев до 30 тысяч наименований.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что с 14 ноября начинает работу каток на Новой Голландии.

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