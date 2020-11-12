ВОЗ может включить «Спутник V» в список для экстренного реагирования

ВОЗ может включить &#171;Спутник V&#187; в список для экстренного реагирования
Вакцина от коронавируса. Фото: minzdrav.gov.ru

Всемирная организация здравоохранения допустила возможность внесения российской антиковидной вакцины «Спутник V» в список рекомендуемых препаратов для экстренного реагирования.

Как сообщает РИА Новости, вакцина отечественного производства «Спутник V» будет внесена в список ВОЗ, если она будет соответствовать нужным критериям.

Организация уже связалась с Центром имени Гамалеи, который намерен подать заявку на включение «Спутника V» в список. Если вакцина подойдет под все критерии, то ВОЗ открыто опубликует результаты. Отмечается, что процесс предоставления информации по лекарствам для внесения их в список не разглашается.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Медведев предложил внести вакцины против COVID-19 в перечень жизненно важных лекарств. Медведев считает, что такой подход позволит избежать завышенной отпускной стоимости препаратов.

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