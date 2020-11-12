Петербургский проект ЖК для молодых семей стал лауреатом международного конкурса

Район получит всю необходимую инфраструктуру и благоустройство. Фото: pixabay.com

Район получит всю необходимую инфраструктуру и благоустройство. Фото: pixabay.com

Петербургский проект жилого комплекса для молодых семей стал призером международного конкурса в области архитектуры и урбанистики «Евразийская премия». Он будет реализован в Парголово в рамках программы «Молодежи — доступное жилье».

Как сообщили в аппарате вице-губернатора Петербурга Николая Бондаренко, получение высокой оценки от международного сообщества подтверждает, что работа над городскими проектами проводится с учетом современных требований и трендов.

Площадь молодежного жилого комплекса составит почти 45 тыс. м2, а жилая площадь — более 27 тыс. м2. Там будут построены пять многоквартирных четырехэтажных домов, предусмотренных на 430 квартир. Район получит всю необходимую инфраструктуру и благоустройство.

Бондаренко отметил, что до 2023 года Центр доступного жилья сдаст 14 домов для молодежи.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что молодым семьям в Петербурге выделили 1 млрд рублей на жилье.