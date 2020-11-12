Зафиксирован первый в Германии случай передачи вируса «Сеул» человеку

Группа ученых из немецкой клиники «Шарите» выявили первый в стране случай заражения человека вирусом «Сеул», который относится к семейству хантавирусов. Обычно его переносчиками являются животными.

Как сообщается на сайте клиники «Шарите», многочисленные ученые подтвердили наличие вируса «Сеул» у молодой жительницы федеральной земли Нижняя Саксония. Удалось выяснить, что она подцепила вирус от домашней крысы.

Авторы исследования рассказали, что изначально инфекция пришла из Азии. Скорее всего, вирус завезли в Европу дикими крысами на кораблях. Однако до этого момента в Германии не было зафиксировано ни одного случая передачи вируса человеку.

У пациентки наблюдались симптомы острой почечной недостаточности, после чего ее госпитализировали в отделение интенсивной терапии.

Основным переносчиком вируса являются черная и серая крысы. Случаи инфицирования также были выявлены в Китае, Японии и на Дальнем Востоке в России. В 2004 году его впервые подтвердили во Франции.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в России раскрыли главную трудность борьбы с Covid-19.