В Швейцарии неизвестный открыл огонь по людям: двое пострадали

В Швейцарии неизвестный открыл огонь по людям: двое пострадали
Место происшествия в Биле. Фото: Twitter

В швейцарском городе Биль неизвестный преступник открыл огонь по прохожим. Он выстрелил около пяти раз, две пули попали в людей.

Как сообщает издание Blick, местная полиция провела спецоперацию, в ходе которой силовикам удалось задержать подозреваемого в вооруженном нападении. Его мотивы выясняются. Известно, что при задержании стрелка полицейским пришлось применить табельное оружие.

Экстренные службы продолжают работу на месте происшествия. По словам очевидцев, ранения получили двое мужчин, которые «лежат на земле». Однако официальной информации о пострадавших пока не поступало.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что при стрельбе в Вене террористы атаковали сразу шесть локаций. В ходе теракта погиб один прохожий, а также несколько человек тяжело ранены. Среди них сотрудник полиции.

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