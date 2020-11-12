Москвичка пыталась продать сына за полмиллиона рублей

В Москве расследуется уголовное дело, открытое по факту продажи матерью своего ребенка. За новорожденного сына она хотела получить полмиллиона рублей.

Как сообщает РИА Новости, подозреваемой по уголовному делу о продаже несовершеннолетнего проходит 24-летняя жительницы Москвы.

По версии следствия, москвичка через интернет нашла потенциальных покупателей для своего новорожденного мальчика. Ребенка она оценила в 500 тыс. рублей.

В четверг, 12 ноября, женщина встретилась с покупателями в ресторане на северо-западе города. При встрече она получила наличные, написала расписку и передала ребенка подставной покупательнице. Стало ясно, что сделку организовали следователи и полицейские.

Женщина доставлена в Тушинский межрайонный следственный отдел. Прокуратура проконтролирует ход расследования уголовного дела.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге мошенники за деньги продают организациям бесплатные QR-коды для работы.