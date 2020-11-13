В Испании нашли опасный штамм мутировавшего коронавируса

В Испании нашли опасный штамм мутировавшего коронавируса
Патоген попадает в клетку организма при помощи рецепторов АПФ и АСЕ2. Фото: pixabay.com

В Испании ученые открыли новый мутировавший штамм коронавируса 20A.EU1. Уже известно, что он одинаково активно заражает как детей, так и взрослых.

Как сообщают «Известия», новый вид коронавируса уже распространился в европейских странах, в том числе Великобритании, Ирландии, Норвегии и Швейцарии. Член-корреспондент Российской академии наук, главный специалист Петербурга и Северо-Запада по медицинской генетике Владислав Баранов заявил, что все чаще регистрируются случаи заражения коронавирусом детей, в результате чего у них может развиться MIS-C — мультисистемный воспалительный синдром.

Этот синдром может спровоцировать возникновение нарушений работы сердечно-сосудистой системы, желудочно-кишечного тракта, а также появление кожных и неврологических симптомов. По словам Баранова, патоген попадает в клетку организма при помощи рецепторов АПФ и АСЕ2, которые также называют «входными воротами» для коронавируса.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что доктор Комаровский рассказал, когда больные с COVID-19 наиболее заразны.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
вирус испания коронавирусная инфекция новые штаммы


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Испании нашли опасный штамм мутировавшего коронавируса
Москвичка пыталась продать сына за полмиллиона рублей
Роль Джонни Деппа в «Фантастических тварях» могут отдать Мадсу ...
В Швейцарии неизвестный открыл огонь по людям: двое пострадали
Стало известно, какое вызывающее диабет вещество есть почти в каждом доме
Российский бриллиант «Призрак Розы» ушел с молотка за $26,6 млн
Зафиксирован первый в Германии случай передачи вируса «Сеул» человеку
Британскую медсестру обвиняют в убийстве восьми новорожденных