В Испании нашли опасный штамм мутировавшего коронавируса

Патоген попадает в клетку организма при помощи рецепторов АПФ и АСЕ2. Фото: pixabay.com

Патоген попадает в клетку организма при помощи рецепторов АПФ и АСЕ2. Фото: pixabay.com

В Испании ученые открыли новый мутировавший штамм коронавируса 20A.EU1. Уже известно, что он одинаково активно заражает как детей, так и взрослых.

Как сообщают «Известия», новый вид коронавируса уже распространился в европейских странах, в том числе Великобритании, Ирландии, Норвегии и Швейцарии. Член-корреспондент Российской академии наук, главный специалист Петербурга и Северо-Запада по медицинской генетике Владислав Баранов заявил, что все чаще регистрируются случаи заражения коронавирусом детей, в результате чего у них может развиться MIS-C — мультисистемный воспалительный синдром.

Этот синдром может спровоцировать возникновение нарушений работы сердечно-сосудистой системы, желудочно-кишечного тракта, а также появление кожных и неврологических симптомов. По словам Баранова, патоген попадает в клетку организма при помощи рецепторов АПФ и АСЕ2, которые также называют «входными воротами» для коронавируса.

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